Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид". В Гааге заслушают аргументы сторон

Что это означает? Би-би-си поговорила с экспертом по международному праву, который попросил об анонимности.

Что это за спор

Международный суд в Гааге рассматривает либо любой спор между теми государствами, которые признают его юрисдикцию суда по любым спорам, либо споры по конкретному договору, участниками которого являются спорящие стороны. Россия признает только споры по конкретным договорам. В соответствии с конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Россия признает юрисдикцию международного суда в Гааге по спорам о применении и толковании этой конвенции.

В данном деле Украина жалуется на толкование Россией конвенции о геноциде — в качестве основания для ее действий на Украине. Одна из особенностей этой конвенции — очень узкое и строгое определение геноцида, говорит эксперт.

Вопрос, по его словам, поставлен о том, насколько толкование, которое использует Россия, соответствует целям конвенции. Жалобу Украины он называет необычной, новаторской и креативной.

Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Тем самым подрывая задачу конвенции.

Россия считает, что цель Украины — уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается. Безусловно, все стороны конфликта совершали там преступления, это не вызывает сомнений, продолжает эксперт. Судебных дел в Украине по этому поводу немного, но, например, в Австрии недавно был осужден за убийство гражданского лица украинец, который был в добровольческом батальоне в период активных боевых действий.

Но это все военные преступления, а не геноцид, убежден эксперт по международному праву. Геноцид юридически — действия с умыслом уничтожения или условий, рассчитанных на уничтожение (причинение вреда здоровью, передача детей из одной группы в другую) четко определенной конвенцией группы.