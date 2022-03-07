Российская нефть может попасть под запрет
Спикер Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси заявила об изучении законодательных вариантов изоляции России, включая запрет на российскую нефть
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в письме в воскресенье, что Палата представителей изучает законодательные варианты изоляции России, включая запрет на российскую нефть.
”Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию”, — заявила Пелоси в письме коллегам. . ”Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на российский импорт”.
Спикер Палаты представителей отметил, что администрация Байдена запросила 10 миллиардов долларов на ”гуманитарную, военную и экономическую поддержку Украины”, и сказала, что ”Конгресс намерен принять это экстренное финансирование на этой неделе в рамках нашего сводного законодательства о государственном финансировании”.