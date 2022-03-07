Российская нефть может попасть под запрет

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в письме в воскресенье, что Палата представителей изучает законодательные варианты изоляции России, включая запрет на российскую нефть.

”Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию”, — заявила Пелоси в письме коллегам. . ”Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на российский импорт”.

Спикер Палаты представителей отметил, что администрация Байдена запросила 10 миллиардов долларов на ”гуманитарную, военную и экономическую поддержку Украины”, и сказала, что ”Конгресс намерен принять это экстренное финансирование на этой неделе в рамках нашего сводного законодательства о государственном финансировании”.