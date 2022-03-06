Посол Эстонии покинул Украину: безопасных мест в стране не осталось

Кууск направляется в Таллинн, где продолжит выполнять свои рабочие обязанности. ”Учитывая анализ рисков безопасности и ограниченные возможности работать на территории Украины, сегодня мы приняли решение, что временно я буду работать вне Украины. Страна находится в состоянии войны с Россией, и в ней не осталось мест, где можно находиться в безопасности. В результате было принято взвешенное решение покинуть Украину. Это же я посоветую и остальным: пожалуйста, взвесьте необходимость своего нахождения на Украине и, по возможности, покиньте государство”, — сказал посол Кууск.

Он планирует вернуться в Украину при первой возможности.

”В Таллинне мы обсудим с Министерством иностранных дел наши дальнейшие шаги и способы, как лучше всего поддержать Украину. Моя задача вернуться в Украину сразу, как это будет возможно. Небольшая, но очень талантливая часть нашей команды продолжает свою работу в Киеве”, — добавил посол.

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