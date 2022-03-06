ВИДЕО | Станем ли мы платить по два евро за литр топлива? Эксперт: пытаемся сгладить шок от цен на международном уровне

Социальное давление на предприятия настолько высоко, что на западе держатся от российской нефти подальше. "Санкций нет, но общественное мнение там выдавливает российскую нефть с рынка", - поведал ведущий передачи.

По словам Яануса Уйга, невысокая цена является для предприятий, безусловно, привлекательной, однако это не значит, что предприятия рвутся покупать нефть у России. "Вероятно, кто-то в мире продолжает покупать российскую нефть, однако западные компании ищут возможности диверсифицировать источники, начать закупать и у других стран", - сказал Уйга.

Значит ли это, что в ближайшее время необходимо будет считаться с высокими ценами на топливо? "Цены на топливо мы отлично видим на вывесках продавцов. Цена выросла, и это напрямую связано с тем, что подскочила цена сырой нефти на мировом рынке", - сказал Уйга.

Он отметил, что цена была высокой и до начала войны, а сейчас цепи поставок нарушены и идущая из России нефть попала в опалу. "Так как спрос выше предложения, то и цена стремится вверх. Достигнет ли она отметки в два евро? Скоро узнаем", - сказал Уйга. Он добавил, что сейчас ведутся международные переговоры, чтобы снизить шок от растущих цен.

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