Новости Эстонии
06.03.2022, 17:27

Руководитель Центра разведки Марго Гросберг: я не верю ни одному слову или обещанию России

 
Керту Моосте
Tallinn, 25.02.2022. Kaitseministeeriumis andsid viimastest julgeolekualastest arengutest ülevaate kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.
Tallinn, 25.02.2022. Kaitseministeeriumis andsid viimastest julgeolekualastest arengutest ülevaate kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.
Foto: Jaanus Lensment

Полковник Марго Гросберг, командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии рассказал Delfi, что послания и угрозы со стороны России в отношении Балтийских стран не стоит воспринимать слишком всерьез.

Delfi сообщило вчера о том, что Россия предупредила Балтийские страны о последствиях "антироссийского психоза". "Я не воспринимаю слишком всерьез угрозы МИДа России. Они весьма эмоциональны, и это не первый раз, когда звучат подобные угрозы", — сказал Гросберг.

По его словам, "привлечение к ответственности" означало бы нападение на члена НАТО и у этого акта были бы совсем другие последствия, нежели те, которые мы наблюдаем после начала войны в Украине.

Президент Украины ранее также предостерег Эстонию, Латвию и Литву от возможных последствий, если Россия достигнет поставленных целей в Украине. По словам Гросберга, Россия уже необратимо прошла тот рубеж, когда у нее была возможность полностью захватить власть в Украине.

Россия на данный момент уже два раза обещала следовать режиму прекращение огня в Мариуполе, чтобы жители могли безопасно эвакуироваться. В первый раз прекращение огня так и не наступило, и сегодня уже поступило сообщение, что режим без ведения огня, который должен был длиться до восьми вечера, завершен и Россия снова начала бомбить Мариуполь.

Насколько серьезно можно воспринимать обещания России о прекращении огня? "Должен признаться, что сообщения России действительно стоит воспринимать серьезно только в том случае, когда она говорит, что не будет что-либо делать. В конце прошлого года Россия обещала, что они точно не будут нападать на Украину — сегодня мы видим, что она сделала противоположное. Как это ни прискорбно, я лично не верю ни одному их слову, ни одному их обещанию", — подчеркнул Гросберг.

На сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны было сказано, что Россия использовала большую часть ресурсов, отведенных для вторжения в Украину, однако Гросберг отметил, что это не означает истощения военных запасов России. "Когда мы говорим об использованных ресурсах, то я имею ввиду те ресурсы, которые были подведены к границам Украины. Российские вооруженные силы большие и многогранные. Рычаги еще присутствуют — будь то мобилизация или привлечение резервистов", — сказал Гросберг. Он добавил, что самые боеспособные части сейчас сформированы вокруг Украины и они уже понесли большие потери.

Важно отметить, что, по оценке Гросберга, военной опасности для Эстонии нет.

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