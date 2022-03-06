Руководитель Центра разведки Марго Гросберг: я не верю ни одному слову или обещанию России
Полковник Марго Гросберг, командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии рассказал Delfi, что послания и угрозы со стороны России в отношении Балтийских стран не стоит воспринимать слишком всерьез.
Delfi сообщило вчера о том, что Россия предупредила Балтийские страны о последствиях "антироссийского психоза". "Я не воспринимаю слишком всерьез угрозы МИДа России. Они весьма эмоциональны, и это не первый раз, когда звучат подобные угрозы", — сказал Гросберг.
По его словам, "привлечение к ответственности" означало бы нападение на члена НАТО и у этого акта были бы совсем другие последствия, нежели те, которые мы наблюдаем после начала войны в Украине.
Президент Украины ранее также предостерег Эстонию, Латвию и Литву от возможных последствий, если Россия достигнет поставленных целей в Украине. По словам Гросберга, Россия уже необратимо прошла тот рубеж, когда у нее была возможность полностью захватить власть в Украине.
Россия на данный момент уже два раза обещала следовать режиму прекращение огня в Мариуполе, чтобы жители могли безопасно эвакуироваться. В первый раз прекращение огня так и не наступило, и сегодня уже поступило сообщение, что режим без ведения огня, который должен был длиться до восьми вечера, завершен и Россия снова начала бомбить Мариуполь.
Насколько серьезно можно воспринимать обещания России о прекращении огня? "Должен признаться, что сообщения России действительно стоит воспринимать серьезно только в том случае, когда она говорит, что не будет что-либо делать. В конце прошлого года Россия обещала, что они точно не будут нападать на Украину — сегодня мы видим, что она сделала противоположное. Как это ни прискорбно, я лично не верю ни одному их слову, ни одному их обещанию", — подчеркнул Гросберг.
На сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны было сказано, что Россия использовала большую часть ресурсов, отведенных для вторжения в Украину, однако Гросберг отметил, что это не означает истощения военных запасов России. "Когда мы говорим об использованных ресурсах, то я имею ввиду те ресурсы, которые были подведены к границам Украины. Российские вооруженные силы большие и многогранные. Рычаги еще присутствуют — будь то мобилизация или привлечение резервистов", — сказал Гросберг. Он добавил, что самые боеспособные части сейчас сформированы вокруг Украины и они уже понесли большие потери.
Важно отметить, что, по оценке Гросберга, военной опасности для Эстонии нет.
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