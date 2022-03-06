Руководитель Центра разведки Марго Гросберг: я не верю ни одному слову или обещанию России

Delfi сообщило вчера о том, что Россия предупредила Балтийские страны о последствиях "антироссийского психоза". "Я не воспринимаю слишком всерьез угрозы МИДа России. Они весьма эмоциональны, и это не первый раз, когда звучат подобные угрозы", — сказал Гросберг.

По его словам, "привлечение к ответственности" означало бы нападение на члена НАТО и у этого акта были бы совсем другие последствия, нежели те, которые мы наблюдаем после начала войны в Украине.

Президент Украины ранее также предостерег Эстонию, Латвию и Литву от возможных последствий, если Россия достигнет поставленных целей в Украине. По словам Гросберга, Россия уже необратимо прошла тот рубеж, когда у нее была возможность полностью захватить власть в Украине.

Россия на данный момент уже два раза обещала следовать режиму прекращение огня в Мариуполе, чтобы жители могли безопасно эвакуироваться. В первый раз прекращение огня так и не наступило, и сегодня уже поступило сообщение, что режим без ведения огня, который должен был длиться до восьми вечера, завершен и Россия снова начала бомбить Мариуполь.

Насколько серьезно можно воспринимать обещания России о прекращении огня? "Должен признаться, что сообщения России действительно стоит воспринимать серьезно только в том случае, когда она говорит, что не будет что-либо делать. В конце прошлого года Россия обещала, что они точно не будут нападать на Украину — сегодня мы видим, что она сделала противоположное. Как это ни прискорбно, я лично не верю ни одному их слову, ни одному их обещанию", — подчеркнул Гросберг.