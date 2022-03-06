06.03.2022, 12:55
КАРТА | Война в Украине 6 марта. Оборона Мариуполя продолжается, в Киеве пока тихо
Украинская армия продолжает вести бои с превосходящими российскими силами, противник несет потери, сообщил Генштаб украинской армии на своей странице в Фейсбуке в отчете о положении на фронте. Смотрите карту военных действий в Украине по состоянию на 6 марта.
В частности, сообщается, что основные усилия на востоке были сосредоточены на обороне Мариуполя, велись "оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений".
Согласно Генштабу, была остановлена российская колонна, пытавшаяся выдвинуться со стороны Балаклеи по направлению к Днепропетровщине.
Также идут бои в районе Чернигова, а в Николаевской области, сообщили украинские военные, захвачено "значительное число бронированной и автомобильной техники противника".