Новости России
06.03.2022, 12:36

ФОТО | В Мариуполе под огнем российских войск погиб 18-месячный ребенок

 
ФОТО: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Мариуполь 10-е сутки находится под массовыми обстрелами войск России. В городе повреждены десятки зданий. Среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Вчера в больницу в Мариуполе доставили раненного осколком снаряда 18-месячного Кирилла Яцко. Он попал вместе с родителями под ракетный обстрел российских войск, пишет Культурометр.

Фотограф Associated Press Евгений Малолетка заснял родителей мальчика Марину и Федора Яцко, а также медперсонал, который пытался спасти мальчику жизнь. К сожалению, ребенок погиб.





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