ФОТО | В Мариуполе под огнем российских войск погиб 18-месячный ребенок

Мариуполь 10-е сутки находится под массовыми обстрелами войск России. В городе повреждены десятки зданий. Среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Вчера в больницу в Мариуполе доставили раненного осколком снаряда 18-месячного Кирилла Яцко. Он попал вместе с родителями под ракетный обстрел российских войск, пишет Культурометр.