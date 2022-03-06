06.03.2022, 12:36
ФОТО | В Мариуполе под огнем российских войск погиб 18-месячный ребенок
ФОТО: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Мариуполь 10-е сутки находится под массовыми обстрелами войск России. В городе повреждены десятки зданий. Среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Вчера в больницу в Мариуполе доставили раненного осколком снаряда 18-месячного Кирилла Яцко. Он попал вместе с родителями под ракетный обстрел российских войск, пишет Культурометр.
Фотограф Associated Press Евгений Малолетка заснял родителей мальчика Марину и Федора Яцко, а также медперсонал, который пытался спасти мальчику жизнь. К сожалению, ребенок погиб.