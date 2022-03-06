ВИДЕО | В России на акциях против войны с Украиной задержаны сотни людей

Во многих российских городах в воскресенье, 6 марта, проходят акции протеста против вторжения России на территорию Украины. По последним данным, задержано уже более 1700 человек в 44 городах , сообщает правозащитный информационный проект "ОВД-Инфо".

Протестная акция в Москве



В центре Москвы полиция задерживает людей, которые вышли на акцию протеста против войны с Украиной. Ее начало было анонсировано на 14.00 мск. Как сообщает Avtozak.Live, протестующих задерживают на Манежной площади и на Моховой улице. Среди задержанных — председатель комитета "Гражданское содействие" Светана Ганушкина.

По сообщениям пользователей соцсетей, на Манежной площади уже до начала акции дежурили более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержания. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержано несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала почти 100 человек, включая журналистов.

Сообщается также о протестных акциях и пикетах в Томске, Перми, Екатеринбурге и многих других городах. В Санкт-Петербурге художники вышли на улицу и стали писать картины, используя цвета украинского флага. Сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.

Антивоенный митинг в Казахстане



Митинг против российского вторжения в Украину проходит и в крупнейшем городе Казахстана Алматы. По словам журналистов, в сквере собралось несколько тысяч человек с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами. Люди выкрикивали лозунг "Путин капут!" Полиция не разгоняла протестную акцию, поскольку она была согласована с властями.

Казахстан заявил о нейтралитете в конфликте вокруг Украины и выступает за прекращение войны в этой стране путем переговоров.