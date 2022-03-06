ВИДЕО | По всей России начинаются акции против войны с Украиной. Полиция задерживает их участников

В России сегодня пройдет крупный митинг в поддержку Украины, люди хотят показать, что они против войны. Главная начнется в Москве в 14:00 на Манежной площади.

В Новосибирске, по данным издания ”Тайга.Инфо”, на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает ”Иркутский инсайдер”, задержаны 18 человек. Всего, по данным ”ОВД-Инфо”, на акциях задержаны 316 человек.

Кроме того, ”ОВД-Инфо” сообщает о задержании активистки в Краснодаре — из-за анонса антивоенной акции в соцсетях.

Всего, по данным ”ОВД-Инфо”, с 24 февраля, когда началась война в Украине, в России на антивоенных акциях задержали 8349 человек.