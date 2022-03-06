Эстонский футболист, сбежавший из Украины, бросил сумку в лесу, чтобы было легче бежать

Все четыре эстонских футболиста, игравшие в чемпионате Украины, — Владислав Крейда, Михкель Айнсалу, Йоонас Тамм и Богдан Ващук — благополучно вернулись в Эстонию.

По словам Айвара Похлака, предпринимаются серьезные усилия по расторжению контрактов, чтобы у футболистов была возможность играть в Премьер-лиге Эстонии до начала летнего трансфертного окна.

"Богдан Ващук и Владислав Крейда были арендованы у эстонских клубов. Ситуация с ними на сегодняшний день такова, что подготовлены документы для расторжения договоров аренды, и поскольку трансфертное окно в Эстонии еще открыто до 10 марта, они могут приехать в Эстонию до этого времени.

У Йоонаса Тамма долгосрочный контракт, но с украинским клубом также согласовано, что на этот период он будет отдан в аренду в один из эстонских клубов", — сказал Похлак, футболисты, скорее всего, продолжат карьеру в Эстонии.

Также Похлак более подробно рассказал о том, как Крейда и Ващук добирались в Эстонию из Украины.

"Описания пограничных переходов довольно красочны и не отражают того, как мы привыкли жить в сегодняшнем мире. У Крейда разрядился аккумулятор на телефоне, и его родственники долго не могли с ним связаться и узнать, где он. Последние 20 километров он вообще пробежал, потому что до границы он ехал на машине, но дальше уже не смог. Он даже бросил свою спортивную сумку в лесу, чтобы легче было бежать. Власий Синявский, играющий неподалеку в Чехии, помог Крейде пересечь границу".

"Тамм, Ващук и жена Ващука находились на одном погранпереходе, где все было очень медленно и вся атмосфера была очень экстремальной. Ситуация усугублялась ещё и тем, что Ващук в какой-то момент потерял паспорт, а необходимые бумаги уже были сделаны через МИД", — описал Похлак красочное перемещение границы эстонскими футболистами.

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