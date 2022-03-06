Глава МВД Кристиан Яани: ложной информацией режима Путина нас хотят расколоть и уменьшить наше чувство безопасности

По словам Яани, в ней была представлена ложь пропаганды режима Путина и другие заявления, пытающиеся расколоть эстонское общество.

"Мы должны помнить, что происходящее в Украине — это война Путина, а не война русского народа. В Эстонии живут люди разных национальностей, которым Путин причинил своей войной страдания. Все мы — это общество Эстонии, мы здесь вместе — эстонцы, русские, украинцы и люди многих других национальностей. Все эти представители многих национальностей, которые живут в Эстонии, — это наши люди. В нынешнее время нам очень надо беречь и понимать друг друга и вместе мирно противостоять войне Путина. Ложной информацией режима Путина нас хотят расколоть и уменьшить наше чувство безопасности, умалить нашу силу среди народов всего мира, которые против войны Путина", — подчеркнул министр.

Яани добавил, что Эстония относится с полной серьезностью к обеспечению безопасности как всех жителей Эстонии, так и находящихся здесь дипломатов других стран.

"Все народы Эстонии — обратим большое внимание на то, чтобы мы не позволили Путину и его пособникам спровоцировать конфликты на национальной почве, которые наш враг смог бы использовать против нас. Мы едины — это наша сила!"

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