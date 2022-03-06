За сутки в Эстонии выявлен 1641 случай заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 6 марта в больнице находятся 615 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 276 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 175, или 63,4%, не вакцинированы и 101, или 36,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,3 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 43 новых истории болезни, из которых в 22 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 34 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло трое зараженных коронавирусом, статус вакцинации всех уточняется: 42-летний мужчина, 53-летняя женщина и 64-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 3 410 результатов теста, из которых 1 641 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 223,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 276,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 412 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 42. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 433 979 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2%.

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