06.03.2022, 06:50
Более 3000 американцев готовы стать добровольцами и воевать в Украине
Фото: Scanpix
Около 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне "Голосу Америки".
Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что около 16 тысяч иностранцев выразили готовность помочь Украине в борьбе с российским вторжением.
Уже сейчас появляется множество свидетельств, как граждане РФ и Беларуси сражаются на стороне украинской армии.