За рубежом
06.03.2022, 06:50

Более 3000 американцев готовы стать добровольцами и воевать в Украине

 
Фото: Scanpix
Около 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне "Голосу Америки".

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что около 16 тысяч иностранцев выразили готовность помочь Украине в борьбе с российским вторжением.

Уже сейчас появляется множество свидетельств, как граждане РФ и Беларуси сражаются на стороне украинской армии.

RusDelfi
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