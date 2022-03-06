Британские рабочие отказались разгружать российскую нефть

"Сикод" (Seacod) под немецким флагом причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг.

Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.