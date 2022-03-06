За рубежом
06.03.2022, 06:17

Британские рабочие отказались разгружать российскую нефть

 
Фото: Scanpix
В Британии портовые рабочие отказались разгружать танкер под немецким флагом с российской нефтью.

"Сикод" (Seacod) под немецким флагом причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг.

Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.

Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.

RusDelfi
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