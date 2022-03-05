ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (10-й день) | Российские войска не могут установить тотальный контроль над оккупированными городами
Идет 10-й день войны. Российские войска продолжают наступать. Идут ожесточенные бои, разрушены тысячи жилых объектов, число убитых и раненых растет с каждым часом.
Самое главное:
- Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 7 марта.
- Более 1,2 млн беженцев
- Премьер-министр Израиля прилетел в Москву
- Путин утверждает, что уничтожение военной инфраструктуры Украины почти завершено
- Власти Украины заявляют, что российские войска не соблюдают "режим тишины"
- В России продолжают блокировать независимые СМИ
Более миллиона военных беженцев. Убитых мирных жителей все больше
Как сообщает ООН, по состоянию на 5 марта 2022 года Украину уже покинуло более 1,2 млн человек. Согласно этим данным, больше всего беженцев прибыло в Польшу (ок. 650 000 человек), Россию (ок. 149 000), Венгрию (ок. 145 000), Молдову (ок. 103 000), Словакию (ок. 90 000), Румынию (ок. 50 000) и даже Беларусь (ок. 500 человек).
По данным ООН, за 10 дней войны в Украине погиб по меньшей мере 351 мирный житель и 707 получили ранения. Большая часть смертей наступила в результате обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. На территории, подконтрольной сепаратистам, были зарегистрированы 23 смерти и 93 случаев ранения. Среди погибших 22 ребенка. По меньшей мере 36 детей получили ранения.
Потери
Минобороны РФ сообщило, что в 18:00 по Москве возобновило наступательные действия своих войск.
По данным Генштаба ВСУ, за 10 дней российского вторжения погибло более 10 тысяч военнослужащих РФ. Согласно тому же отчету, были уничтожены: 269 танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 50 ракетных установок, 19 ЗРК, 39 военных самолетов, 40 вертолетов, 2 быстроходные лодки, 60 топливных машин, 3 беспилотных летательных аппарата.
* Проверить достоверность этих данных не представляется возможным.
Россия о своих потерях не сообщает.
Прерванная эвакуация
Утром 5 марта Минобороны России объявило о создании ”гуманитарных коридоров” в Мариуполе и Волновахе, чтобы гражданские лица могли покинуть города. Перемирие должно было длиться с 9:00 до 15:00 по эстонскому времени. Однако, по сообщениям Мариупольского горсовета, они были вынуждены полностью остановить эвакуацию из-за того, что Россия нарушила режим прекращения огня. Из Волновахи удалось вывезти всего 400 человек (население города - 25 000).
В России продолжают блокировать независимые СМИ
5 марта свою работу в России остановили или были заблокированы: служба информации «Новой газеты», сайт «Псковская губерния». Алексея Венедиктова уволили с поста главреда закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Многие издания сообщают об отказе писать о войне.
Массовые протесты в захваченных российскими войсками городах Украины. Военные стреляют по мирному населению
Самые большие митинги прошли в Херсоне, где в центре города собралось несколько тысяч человек. Люди размахивали украинскими флагами и скандировали "Пошли вон!" и "Херсон - это Украина". В поселке Новопсков Луганской области российские солдаты открыли огонь по протестующим мирным жителям, как минимум один человек ранен.
Санкции
О приостановке своей деятельности в России сегодня сообщили: Puma, PayPal, IBM, Asos, Adobe, бренды Prada, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear. Coursera скроет контент от российских университетов и запретит российским пользователям приобретать платные курсы.
Итальянские власти наложили арест на недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева, сообщает газета BBC со ссылкой на La Repubblica.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим иностранные самолеты в лизинге, остановить полеты за рубеж и из-за рубежа. «Аэрофлот» и «Победа» прекратят международные рейсы с 8 марта, Nordwind Airlines — с 7-го.
Переговоры
Главное: Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 7 марта.
Израильский премьер Нафтали Беннетт прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Отмечается, что Беннетт строго соблюдает шаббат и всегда воздерживается от рабочих поездок в субботний день. Однако, по словам представителя израильского премьера, на этот раз было сделано исключение ради спасения человеческих жизней.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба попросил поставить самолеты и средства ПВО.