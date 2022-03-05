ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (10-й день) | Российские войска не могут установить тотальный контроль над оккупированными городами

Идет 10-й день войны. Российские войска продолжают наступать. Идут ожесточенные бои, разрушены тысячи жилых объектов, число убитых и раненых растет с каждым часом.

Самое главное:

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 7 марта.

Более 1,2 млн беженцев

Премьер-министр Израиля прилетел в Москву

Путин утверждает, что уничтожение военной инфраструктуры Украины почти завершено

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В России продолжают блокировать независимые СМИ

Более миллиона военных беженцев. Убитых мирных жителей все больше

Как сообщает ООН, по состоянию на 5 марта 2022 года Украину уже покинуло более 1,2 млн человек. Согласно этим данным, больше всего беженцев прибыло в Польшу (ок. 650 000 человек), Россию (ок. 149 000), Венгрию (ок. 145 000), Молдову (ок. 103 000), Словакию (ок. 90 000), Румынию (ок. 50 000) и даже Беларусь (ок. 500 человек).

По данным ООН, за 10 дней войны в Украине погиб по меньшей мере 351 мирный житель и 707 получили ранения. Большая часть смертей наступила в результате обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. На территории, подконтрольной сепаратистам, были зарегистрированы 23 смерти и 93 случаев ранения. Среди погибших 22 ребенка. По меньшей мере 36 детей получили ранения.

Потери

Минобороны РФ сообщило, что в 18:00 по Москве возобновило наступательные действия своих войск.

По данным Генштаба ВСУ, за 10 дней российского вторжения погибло более 10 тысяч военнослужащих РФ. Согласно тому же отчету, были уничтожены: 269 ​​танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 50 ракетных установок, 19 ЗРК, 39 военных самолетов, 40 вертолетов, 2 быстроходные лодки, 60 топливных машин, 3 беспилотных летательных аппарата.

* Проверить достоверность этих данных не представляется возможным.

Россия о своих потерях не сообщает.

Прерванная эвакуация