США не делятся всей информацией с Украиной, опасаясь войны с Россией

По словам официальных лиц, США уже давно делились своей информацией с Украиной и планируют продолжать это делать, но предоставление информации, необходимой для смертоносных атак, является одним из самых спорных вопросов.

"Мы хотим поддерживать украинцев всеми возможными способами, но не вступать в войну с Россией", — сказал председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит, добавив, что существует тонкая грань между обменом информацией и передачей целей.

"Мы не делаем этого, потому что это переходит границу и делает нас участниками войны. Пентагон придерживается этой деликатной границы", — сказал Смит.

Официальные лица также отметили, что у США мало информации, которой они могли бы поделиться с Украиной, потому что американские военные не могут пролететь над Украиной и не находятся на ее территории.