ФОТО | Антивоенные протесты в Москве и Санкт-Петербурге

В ряде городов России в воскресенье опять прошли антивоенные акции. Их участников задерживают. Согласно ОВД-инфо, 14849 задержаний произошло на антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля. 10 судов по политическим уголовным делам состоятся в ближайшую неделю.