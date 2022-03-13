13.03.2022, 20:18
ФОТО | Антивоенные протесты в Москве и Санкт-Петербурге
В ряде городов России в воскресенье опять прошли антивоенные акции. Их участников задерживают. Согласно ОВД-инфо, 14849 задержаний произошло на антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля. 10 судов по политическим уголовным делам состоятся в ближайшую неделю.
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