Новости России
13.03.2022, 20:18

ФОТО | Антивоенные протесты в Москве и Санкт-Петербурге

 
В ряде городов России в воскресенье опять прошли антивоенные акции. Их участников задерживают. Согласно ОВД-инфо, 14849 задержаний произошло на антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля. 10 судов по политическим уголовным делам состоятся в ближайшую неделю.

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