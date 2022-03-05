"Сюжет не главное. Главное — магия". Кинокритик рассказывает, как правильно смотреть новый фильм ”Память”

”Память”, то ли в силу географической привязанности к Южной Америке, то ли ещё почему-то, мадленоподобно напомнила мне практически все фильмы нежно мной любимого Карлоса Рейгадаса. Вирасетакула я до этого кино не очень любил и совсем не понимал, но этот фильм, пожалуй, изменил парадигму. Понимать его, так же, как и Рейгадаса, наверное, не очень-то и важно. Потому что как ты можешь понять то, что не является продуктом одного с тобой биологического вида. Его нужно чувствовать, в него нужно погружаться, кино Вирасетакула, как бы это банально ни прозвучало — это что-то сродни сну и наркотическому трипу. Ты же не понимаешь, почему во сне всё происходит ровно так, как происходит. Ты же не знаешь, почему ЛСД воздействует на тебя именно так, как он на тебя воздействует. А на твоего товарища, который вроде бы закидывался в одно с тобой время и одним с тобой количеством, совершенно по-другому. Смотря Вирасетакула, как мне кажется, самое главное — отпустить сознание. Не думать, не пытаться осмыслить происходящее мозгом. Плыть по волнам создаваемого им мира. Кажется, когда-то это называлось ”поэтическим кино”.