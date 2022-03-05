05.03.2022, 15:36
Сотрудники СБУ застрелили одного из участников украинской делегации на мирных переговорах
ФОТО: Scanpix, EPA
Как сообщает "Украинская правда", сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке задержания убили Дениса Киреева — участники украинской делегации во время первого раунда переговоров России и Украины.
Об убийстве Киреева также рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его сведениям, как и по сведениям СМИ, Киреева заподозрили в госизмене. Подозрение возникло, в частности, после прослушки его телефонных разговоров.
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