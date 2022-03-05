Полиция Эстонии: распространяющие в соцсетях сообщения о нападениях на людей по национальному признаку — НЕПРАВДА!

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В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии были нападения на людей на национальной почве. Это неправда. Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности.