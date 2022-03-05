Как помочь украинцам: благотворительные фонды, пожертвования по телефону и бесплатная медицинская помощь(1)
Благотворительные организации
"Многие спрашивают, как могут наши люди и предприятия помочь украинцам. Красный крест, Mondo, Pagulasabi и Украинский культурный центр (Ukraina Kultuurikeskus) активно занимаются такой помощью, и пожертвования через эти организации будут освобождены от подоходного налога", — сказала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.
Весь список благотворительных организаций можно найти ЗДЕСЬ.
! В пределах, определенных законом, пожертвования освобождаются от подоходного налога. То есть люди могут вычесть позже сумму пожертвований из облагаемого подоходным налогом дохода.
Неиспользованные предметы гигиены, постельное белье, подушки, одеяла и спальные мешки можно сдать в отделение Красного Креста по адресу: Мустамяэ, Кадака теэ 54 (магазин повторного использования вещей).
Денежные пожертвования можно передать через Красный Крест Эстонии: https://redcross.ee/anneta/ukraina/
Пожертвования по телефону
Суммы, перечисляемые с помощью телефона для пожертвований, поступают на банковский счет MTÜ Pagulasabi, и пожертвование могут сделать все клиенты операторов Elisa, Tele2 и Telia.
Номера для пожертвований:
Пожертвовать 5 евро — 9003801
Пожертвовать 10 евро — 9003802
Пожертвовать 50 евро — 9003803
Бесплатная медицинская помощь военным беженцам
Неотложную медицинскую помощь (в том числе наблюдение за беременностью) можно получить в Северо-Эстонской региональной больнице, Ляэне-Таллинснкой центральной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице и в Клинике Тартуского университета.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.