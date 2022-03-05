Как помочь украинцам: благотворительные фонды, пожертвования по телефону и бесплатная медицинская помощь

Благотворительные организации

"Многие спрашивают, как могут наши люди и предприятия помочь украинцам. Красный крест, Mondo, Pagulasabi и Украинский культурный центр (Ukraina Kultuurikeskus) активно занимаются такой помощью, и пожертвования через эти организации будут освобождены от подоходного налога", — сказала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.

Весь список благотворительных организаций можно найти ЗДЕСЬ.

! В пределах, определенных законом, пожертвования освобождаются от подоходного налога. То есть люди могут вычесть позже сумму пожертвований из облагаемого подоходным налогом дохода.

Неиспользованные предметы гигиены, постельное белье, подушки, одеяла и спальные мешки можно сдать в отделение Красного Креста по адресу: Мустамяэ, Кадака теэ 54 (магазин повторного использования вещей).

Денежные пожертвования можно передать через Красный Крест Эстонии: https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Пожертвования по телефону

Суммы, перечисляемые с помощью телефона для пожертвований, поступают на банковский счет MTÜ Pagulasabi, и пожертвование могут сделать все клиенты операторов Elisa, Tele2 и Telia.

Номера для пожертвований:

Пожертвовать 5 евро — 9003801

Пожертвовать 10 евро — 9003802

Пожертвовать 50 евро — 9003803

Бесплатная медицинская помощь военным беженцам

Неотложную медицинскую помощь (в том числе наблюдение за беременностью) можно получить в Северо-Эстонской региональной больнице, Ляэне-Таллинснкой центральной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице и в Клинике Тартуского университета.