Департамент здоровья: за сутки выявлено 3 052 случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, в том числе 31-летний мужчина

По состоянию на утро 5 марта в больнице находятся 611 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 270 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 168, или 62,2%, не вакцинированы и 102, или 37,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,7 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 103 новых историй болезни, из которых в 55 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 36 симптоматических пациентов COVID-19 в день. Умерло 15 зараженных коронавирусом: 31-летний мужчина, 59-летний мужчина, 67-летний мужчина, 70-летний мужчина, 75-летняя женщина, 76-летний мужчина, двое 79-летних мужчин, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, двое 83-летних мужчин, 91-летняя женщина, 91-летний мужчина, две 98-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 795 результатов теста, из которых 3 052 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 246,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 308,4 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 202 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 113. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 433 645 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2 %.

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