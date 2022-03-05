Эксперты удивлены: Украина до сих пор сберегла большую часть боевых самолетов

"Украинцы до сих пор сохранили значительное большинство своих воздушных сил: и самолетов, и вертолетов, и беспилотных систем, а также зенитных систем", — цитирует агентство пожелавшего остаться неназванным чиновника.

О конкретном количестве самолетов и вертолетов собеседник агентства не говорит.

Агентство отмечает, что эта живучесть авиации и ПВО Украины удивляет иностранных экспертов.

По подсчетам Пентагона, Россия за девять дней войны выпустила по Украине, в том числе по аэродромам, радарам и зенитно-ракетным установкам, около 500 ракет, ее перевес в числе боевых самолетов и вертолетов огромен — и тем не менее, полного господства в воздухе путинская армия до сих не завоевала.

"Украинские ракетчики по-прежнему способны угрожать российским самолетам […] а способность Украины сохранять в строю свои самолеты — это зримая демонстрация жизнестойкости страны и моральный импульс и для военных, и для населения", — пишет Reuters.