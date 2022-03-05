Сергей Лавров в 2018 году: воевать с Украиной мы не будем!

А. Баранов:

- Многие спрашивают: когда мы наконец признаем ДНР и ЛНР?

С. Лавров:

- Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе.

Д. Асламова:

- Мы можем прекратить отношения с ней.

С. Лавров:

- Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство — это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем. И подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР.

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С. Лавров:

- Я хочу понять, вы предлагаете признать ДНР и ЛНР?

Д. Асламова:

- Конечно.

С. Лавров:

- И дальше?

Д. Асламова:

- А дальше мы защищаем свою территорию, которую мы признали, помогаем нашим братским народам.

С. Лавров:

- И вы хотите остальную Украину потерять, оставить ее нацистам?

Д. Асламова:

- Нет. Я считаю, что с нацистским режимом вообще нужно воевать. Потому что они ввели против нас военное положение. Они нападают на наши корабли.

А. Баранов:

- Я с тобой не соглашусь.

Д. Асламова:

- Ты можешь не соглашаться. Но что мы будем делать, когда наших священников будут убивать?

С. Лавров:

- Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю.

Д. Асламова:

- А что мы будем делать с церковью?

С. Лавров: