Сергей Лавров в 2018 году: воевать с Украиной мы не будем!
17 декабря 2018 года глава МИД России Сергей Лавров дал интервью в прямом эфире на сайте kp.ru. Приводим самые интересные в свете сегодняшних реалий отрывки из беседы министра с корреспондентами ”Комсомолки” Дарьей Асламовой и Андреем Барановым.
А. Баранов:
С. Лавров:
- Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе.
Д. Асламова:
- Мы можем прекратить отношения с ней.
С. Лавров:
- Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство — это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем. И подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР.
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С. Лавров:
- Я хочу понять, вы предлагаете признать ДНР и ЛНР?
Д. Асламова:
- Конечно.
С. Лавров:
- И дальше?
Д. Асламова:
- А дальше мы защищаем свою территорию, которую мы признали, помогаем нашим братским народам.
С. Лавров:
- И вы хотите остальную Украину потерять, оставить ее нацистам?
Д. Асламова:
- Нет. Я считаю, что с нацистским режимом вообще нужно воевать. Потому что они ввели против нас военное положение. Они нападают на наши корабли.
А. Баранов:
- Я с тобой не соглашусь.
Д. Асламова:
- Ты можешь не соглашаться. Но что мы будем делать, когда наших священников будут убивать?
С. Лавров:
- Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю.
Д. Асламова:
- А что мы будем делать с церковью?
С. Лавров:
- Мы должны добиться того… Понимаете, иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, ДНР и ЛНР и объявление войны (я не представляю себе, как это, как Россия пойдет войной на Украину) — иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии. И если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания ОУН-УПА, день рождения Шухевича и Бандеры…
Д. Асламова:
- Которые уже существуют.
С. Лавров:
- И исходить из того, что там не будет уже праздноваться 9 мая как День Победы, я с этим не согласен. В Минских договоренностях закреплен принцип децентрализации Украины, закреплен принцип русского языка как языка использования там, где хотят на нем говорить русскоязычные. То, что сейчас этот режим начинает разрушать свою собственную конституцию, гарантирующую права русского языка, то, что он начинает разрушать все свои международные обязательства, не означает, что мы должны бросить всех украинцев под руководством этого режима.
Д. Асламова:
- Но почему мы официально не признаем его нацистским?
С. Лавров:
- Что значит официально?
Д. Асламова:
- Украина — государство с нацистским режимом. Дел мы с ними иметь не будем, потому что нельзя иметь дело с Гитлером.
С. Лавров:
- Знаете, я с этим тоже не согласен. Это красивая позиция. Наверное, где-то в поселке Зайцево…
Д. Асламова:
- Да мало ли там таких поселков.
С. Лавров:
- Я понимаю, что если мы сейчас разорвем все отношения с этим режимом, да, в поселке Зайцево порадуются неделю. А потом что будет? Потом вы будете объяснять, почему мы потеряли Украину для прогрессивного, цивилизованного человечества. А мы хотим ее сохранить. И поэтому сейчас у нас есть международно-правовое основание требовать от Украины и, самое главное, от Запада, который этой Украиной сейчас руководит…
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