В России заблокированы Facebook и Twitter

В сообщении ведомства говорится: "С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

Также Роскомнадзор заблокировал Twitter. На сайте ведомства появилось сообщение, что доступ к сайту одной из самых популярных соцсетей России и мира ограничивается по решению Генпрокуратуры, принятому 24 февраля 2022 года - то есть в день вторжения России в Украину.

Заявление Meta (Facebook) о блокировке в России

Скоро миллионы обычных россиян обнаружат, что их отрезали от проверенной информации, лишили их ежедевной возможности общаться с семьей и друзьями и заставили молчать. Мы продолжим делать все, чтобы восстановить наши сервисы, чтобы они остались доступными для людей, которые смогут безопасно выражать свои мысли и организовывать свои действия.

Заявление подписал президент компании Meta по глобальным вопросам Ник Клегг, выполняющий функции ее главного публичного представителя.