04.03.2022, 21:30
Путин подписал закон об уголовном наказании за "фейки" об армии(1)
Foto: Mana Kaasik
Теперь за публикацию информации о том, что официальные власти России посчитают "фейком" может грозить до 15 лет тюрьмы.
За распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России виновным грозит до трех лет колонии, пишет BBC.com.
Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.
Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.
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