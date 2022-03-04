04.03.2022, 22:13
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК | (9-й день). Российские СМИ закрывают, Зеленский говорит о Балтии
Foto: Kiur Kaasik
Прошел еще один день войны на Украине. Мы собрали основные события, связанные с ней в один текст.
Итоги очередного дня войны:
- Российские СМИ массово закрываются, поскольку независимая журналистика попадает под новое репрессивное законодательство. Свою деятельность на территории России прекратило BBC Russian, The Bell, ”Новая газета” объявила, что удалит часть ранее вышедших материалов. Сегодня Путин подписал Путин подписал закон об уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и фейки о ВС России.
- Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России. Ведомство назвало это ответной мерой на ограничение доступа к ряду российских СМИ. Кроме того, в России полностью заблокировали Twitter, сообщает проект RKN Dump Check.
- Цена никеля на LME превысила 30 тысяч долларов за тонну впервые с апреля 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть также растет в цене.
- Черногория закрыла небо для российских самолетов, присоединившись к государствам Евросоюза — об этом сообщило национальное ТВ со ссылкой на МИД.
- Третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в субботу или воскресенье, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. В первых двух стороны не нащупали точек соприкосновения.
- Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В продлившемся час разговоре стороны обменялись своими различающимися позициями. Канцлер высказался о своей большой обеспокоенности", - заявил Хебештрайт журналистам (Цитата по РИА Новости).
- Бои в районе Запорожской АЭС прекратились. Пожар на АЭС ликвидирован. До этого АЭС в течение нескольких часов подвергалась обстрелу.
- "Страны Балтии будут следующими, если Украина не выстоит", - считает Владимир Зеленский.
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