ВИДЕО | Глава полиции о бунте девяти баров: уверен, что новых Mem Cafe не будет

Вахер отметил, что решения, связанные с коронакризисом, принимает Департамент здоровья. "Если Департамент здоровья попросит помощи — мы, естественно, поможем. Решение, как вести себя с этими заведениями, — в руках Департамента здоровья", — сказал Вахер.

По словам руководителя полиции, в целом эстонские развлекательные заведения и заведения общественного питания в период кризиса вели себя очень хорошо. "Эстонские предприниматели — разумные люди. Я уверен, что ситуаций, подобных той, что была с Mem Cafe, не возникнет. Если возникнет, то мы будем решительны", — предупредил Вахер.

Напомним, что таллиннское Mem Cafe было закрыто по решению Департамента здоровья, так как не соблюдало действующие коронавирусные ограничения (подробнее читайте здесь).

В пятницу в первой половине девять дня эстонских ночных клубов, развлекательных заведений и мест общественного питания решили выступить против установленных правительством коронавирусных ограничений и отказаться от их исполнения в своих заведениях с 11 марта.

Изначально таких заведений было 11, но позже два бара попросили себя из списка удалить.

Сейчас в список входят 8 таллиннских и одно нарвское заведение.

1. Ööklubi 9/11 — Tulika 9/11

2. Korsaar — Dunkri 5

3. Grand shisha — Mere pst 4

4. Kolmas Koht — Niidi põik 3

5. Oasis Restorant — Rotermanni 14

6. Vegan inspiratsioon — Lai 44

7. Koht, Lai 8 (Toome Köök OÜ)

8. Baila Bar — Sauna 1

9. Geneva Nightclub — Võidu 2, Narva