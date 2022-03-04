Юри Ратас: то, что у русскоязычных людей отнимают виды на жительство либо разрешения на работу — ложь

"Мы все должны понимать, что Украина сейчас стоит не только на защите своей родины, но на защите свободы всей Европы, — говорит Ратас. — Я информировал всех представителей Европы, что Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе, и очень рад, что эстонское правительство это поддержало".

Также Юри сделал предложение исключить Россию из всех международных организаций и обществ, так как необходимо продолжать усиливать санкции. При этом он отметил, что русским, живущим в Эстонии переживать не стоит.

"Важно, чтобы все эстоноземельцы смотрели достоверные информационные каналы и вся информация, которая касается того, что у русскоязычных людей отнимают виды на жительство либо разрешения на работу — это все ложная информация. У тех, кто ведет себя законно, не должно быть страха по этому поводу. И очень важно, чтобы в нынешнее время среди эстоноземельцев — будь то русские или эстонцы — сохранялся мир и не было вражды" — подчеркнул Ратас.

Он также отметил, что Эстония готова оказать всевозможную помощь беженцам. По словам политика, очень важно, чтобы те люди, которые приезжают в Эстонию, могли как можно быстрее трудоустроиться и выйти на работу. Ради этого надо устранить любые бюрократические препятствия.

Кроме того, Ратас призвал всех политиков Эстонии как можно больше общаться с русскоязычным населением в Нарве.

В чем именно страна готова к украинским беженцам, а в чем еще нет?

Ратас: эта ситуация для всех новая. Департамент полиции и погранохраны на границе с Латвией постарается как раз получать всю информацию от беженцев, чтобы она собиралась в общую базу и людям можно было помочь как можно быстрее. В том числе — устроиться на работу.

Как парламент планирует содействовать предупреждению национальной розни, которая возможно возникнет между эстонцами, русскими и украинцами?