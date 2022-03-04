Танель Кийк — заявившим о бойкоте предпринимателям: в разгар нескольких кризисов нужно вести себя ответственно

”Мое послание предпринимателям заключается в следующем: пожалуйста, будьте немного терпеливее к ограничениями, их ослабление — вопрос времени”, — сказал Кийк, добавив, что некоторые ограничения уже сняты. По его словам, дальнейшие ограничения могут быть смягчены, если распространение вируса и нагрузка на больницы сохранят тенденцию к снижению.

”До тех пор все действующие распоряжение являются обязательными к исполнению”, — подчеркнул министр.

По словам Кийка, Департамент здоровья обсуждает возможные решения и напрямую пообщается с предпринимателями. ”Предприниматели должен понимать, что в разгар нескольких кризисов, когда как у сферы здравоохранения, так и правоохранительных органов больше намного работы, чем обычно, они, предприниматели, должны вести себя ответственно”, — отметил министр.

Как мы писали ранее, ряд эстонских ночных клубов, развлекательных заведений и мест общественного питания решили выступить против установленных правительством коронавирусных ограничений и отказаться от их исполнения в своих заведениях с 11 марта.