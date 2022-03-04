04.03.2022, 13:19
КАРТА | Война в Украине по состоянию на 4 марта: атака АЭС, продолжение бомбардировок
ФОТО: kuvatõmmis
В ночь на пятницу российские войска атаковали Запорожскую АЭС и препятствовали тушению пожара.
Сначала стреляли из танков, в том числе в сторону реакторов. Бомбардировка городов продолжается. Это свидетельствует о том, что войска не продвигаются.
Смотрите карту!
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