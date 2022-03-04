Путин "скрыл план вторжения в Украину от министров, которые теперь слишком напуганы, чтобы уйти в отставку"

Правительству было известно, что Путин планирует признать два поддерживаемых Кремлем сепаратистских региона на востоке Украины, и оно формировало экономическую политику, исходя из того, что санкции будут относительно мягкими, пишет "Агентство".

"Это п*****ц. Все в ах*е!" — прокомментировал вторжение высокопоставленный источник издания. По его словам, многие чиновники готовы уйти в отставку в знак протеста, но боятся это сделать, так как это будет расценено как акт государственной измены. ”Уволиться можно только на зону”, — добавил он.

Кремль отрицает планы ввести военное положение. Аналитики и СМИ предполагают, что об этой мере, которая позволит Москве закрывать границы, конфисковывать имущество, задерживать иностранных граждан и закрывать все независимые СМИ, может быть объявлено на сегодняшнем заседании Совета Федерации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал: "Нет, это "утки". Это все в соцсетях и так далее — это все ходят чистые "утки". Потом граждане их пересылают друг другу и так далее”.

До ввода российских войск Кремль неоднократно отрицал, что имеет планы по вторжению в Украину. Российским СМИ запрещено использовать слова "война" или "вторжение" под страхом тюремного заключения, они могут ссылаться только на миротворческую миссию или специальную военную операцию по поддержанию порядка на востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по прекращению боевых действий в Украине, но будет продолжать разрушать военную инфраструктуру страны.

Лавров сказал, что российская делегация представила свои требования украинским переговорщикам в начале этой недели и ожидает ответа Киева.

Он заявил, что Запад постоянно снабжает Украину вооружением, занимается обучением ее войск и строит там базы, превращая страну в "плацдарм для подрыва всего русского".