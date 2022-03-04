Девять клубов и ресторанов решили игнорировать коронавирусные ограничения

Менеджер ночного клуба 9/11 Симо Проттен сообщил Delfi, что они направили правительству сообщение о том, что планируют снять ограничения самостоятельно. Вступать в дискуссию с правительством представители и заведений не планируют.

"Государство делает для определенных ситуаций исключения, которые не поддаются никакой логике. Например, на акции протеста против войны в Украине было 30 000 человек. Почему мы должны держать двери закрытыми?” — аргументировал Проттен.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер сказал Delfi, что сейчас не может комментировать ситуацию. ”Это должен прокомментировать Департамент здоровья, к чьей сфере ответственности это относится”, — сообщил он.

Изначально таких заведений было 11, но позже два бара попросили себя из списка удалить. Бар Naiiv сообщил в Facebook, что не станет нарушать закон. А позже представитель бара Labor связался с Delfi и сказал, что они участвовать в такой акции не обещали.

В итоге под заявлением подписались:

1. Ööklubi 9/11

2. Korsaar

3. Kolmas Koht

4. Oasis Restorant

5. Vegan inspiratsioon

6. Koht

7. Baila Bar

8. Geneva Nightclub