Девять клубов и ресторанов решили игнорировать коронавирусные ограничения
Менеджер ночного клуба 9/11 Симо Проттен сообщил Delfi, что они направили правительству сообщение о том, что планируют снять ограничения самостоятельно. Вступать в дискуссию с правительством представители и заведений не планируют.
"Государство делает для определенных ситуаций исключения, которые не поддаются никакой логике. Например, на акции протеста против войны в Украине было 30 000 человек. Почему мы должны держать двери закрытыми?” — аргументировал Проттен.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер сказал Delfi, что сейчас не может комментировать ситуацию. ”Это должен прокомментировать Департамент здоровья, к чьей сфере ответственности это относится”, — сообщил он.
Изначально таких заведений было 11, но позже два бара попросили себя из списка удалить. Бар Naiiv сообщил в Facebook, что не станет нарушать закон. А позже представитель бара Labor связался с Delfi и сказал, что они участвовать в такой акции не обещали.
В итоге под заявлением подписались:
1. Ööklubi 9/11
2. Korsaar
3. Kolmas Koht
4. Oasis Restorant
5. Vegan inspiratsioon
6. Koht
7. Baila Bar
8. Geneva Nightclub