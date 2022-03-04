ОНЛАЙН | Брифинг о развитии ситуации в сфере безопасности: провоцирующее поведение и Z-символика недопустимы

Эльмар Вахер:

С 25 февраля в Эстонию могут в безвизовом порядке приехать все граждане Украины. В качестве документа подходят также водительские права или свидетельство о рождении. В Эстонию могут въехать также дети граждан, их родители и сопровождающие, у который какое-либо другое гражданство. Здесь мы делаем исключение, чтобы семьи могли быть вместе.

Если люди хотят работать, то у них есть на это право. Нужно зарегистрировать свою краткосрочную работу.

Также могут здесь продолжать находиться украинцы, у которых основание для пребывания истекло или заканчивается.

Пару слов об общественном порядке. Жить в Эстонии безопасносно, мы больше обращаем внимание на провоцирующее поведение и символику. К примеру, машина с символикой в виде буквы "Z" будет остановлена. Мы взяли под охрану посольства Украины и России.



Дополняется!