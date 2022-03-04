Эксперт: запасаться топливом сейчас нецелесообразно

Особенно сильный скачок совершили цены на дизель, увеличившись на 15 центов.

Как пояснил исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат, вторжение России в Украину и введенные на выходных санкции против агрессора вызвали бурю на мировых нефтяных рынках, что привело к росту рыночных цен как на сырую нефть, так и на готовую продукцию.

”За неделю цены на сырую нефть и моторное топливо выросли на пятую часть, а вот цены на дизельное топливо на европейских оптовых рынках увеличились на целых 40%. Поскольку военные действия и вся связанная с ними логистика приводят к увеличению потребления именно дизельного топлива, то и рост здесь был более существенный”, — пояснил Раамат.

При этом он отметил, что фундаментальных изменений на рынке нефти не произошло, а текущий ценовой скачок вызван дополнительным ценовым риском, связанным с военными действиями. Если ситуация не будет существенно обостряться, то и цены, скорее всего, больше не будут показывать резкого роста.

По мнению Раамата, несмотря на напряженную ситуацию, эстонским потребителям сейчас нецелесообразно запасаться большим количеством топлива. ”Базовая истина мира инвестиций гласит, что на пике рынка покупать не стоит. Это действует и в нынешней ситуации. Аналитики, скорее, не видят, что в долгосрочной перспективе цена поднимется существенно выше нынешней. Эстонские автозаправки хорошо снабжены, и мы не видим, что могут возникнуть какие-либо проблемы с доступностью топлива. Рост цен на автозаправках в несколько центов не исключен, но большого скачка сейчас не прогнозируют. Надеюсь, мне не придется есть свою шляпу, если я порекомендую всем продолжать следовать своим потребительским привычками”, — сказал эксперт.