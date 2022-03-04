ФОТО | Транзитом в Израиль, в Россию — за лекарствами, детским питанием и... антеннами. На границе в Нарве — заметное оживление
З марта на Петровской площади — а именно она рядом с границей — более оживленно, чем накануне. Не многолюдно, но активности больше: подъезжают, уезжают автомобили. В основном — такси. Оказалось, что прошел слух, будто после 15:00 будет много народу выходить с границы. Таксисты ждут тех, кто через Эстонию добирается к себе домой. Кого-то надо подвести до вокзала, некоторые готовы оплатить дорогу в Таллинский аэропорт.
Так что гости Эстонии с чемоданами или быстро юркают в машину, или начинают гуглить рядом с выходом, какое такси вызвать.
Станислав и Евгения из Израиля. Они транзитом здесь. Пока ждали такси, смогли ответить на вопрос о цели путешествия:
- Израиль не закрыл небо, но пересадки, если улетать из России, по 56 часов. Поэтому искали другие варианты. Через Таллинн удобнее. Тоже через Стамбул, но в плане пересадок покомфортнее перелет получится.
За ними вышел молодой человек, он также транзитом в Израиль. Пока билета у него нет. Купит по дороге в аэропорт. Рейсы предварительно смотрел, варианты есть. Минут через пять к нему присоединились еще двое, сели в такси.
У двух молодых людей небольшая суета. Они ждут девушку Марину. То сядут в BMW, то выйдут покурить.
- Нас попросили ее подвести до вокзала. Почти час ждем. Через 40 минут автобус, а она все не выходит.
Наконец-то Марина вышла. У нее украинское гражданство. Спрашиваю, почему так долго, Марина улыбается, говорит, что перепаниковала, на самом деле, все было бы просто, она не поняла, что нужно отвечать. А когда успокоилась и поняла, все рассказала: где остановится, у кого. И тогда ее быстренько пропустили.
С одним таксистом успели немного поговорить. Рассказал, что Bolt будет отправлять 5% от стоимости поездки в поддержку Украины. Он с этим не согласен. Но что делать, другой работы у него нет. Не согласен, потому что не знает, на что именно пойдут деньги. В помощь пострадавшим — да, это хорошее дело. Но он не хочет, чтобы деньги шли на оружие или на какие-то еще цели.
Антенны, детское питание и лекарства
Не все выходят с чемоданами из погранпункта. Часто — с сумками-тележками, с пакетами.
Лидия ходила в Ивангород в аптеку и за продуктами. Там дешевле.
- Ребятишкам несу, здесь бы я не купила столько всего, как там смогла. Рубль упал, так что даже еще подешевле все стало.
Оксана тоже идет из Ивангорода. Она покупала детское питание, которое там дешевле и вкуснее.
Но с ними в вопросе цен не совсем согласен Константин, возвращающийся из Ивангорода:
- Всегда туда ходим. Сейчас, правда, цены поднялись. За эти пять дней — процентов на 10-15 точно. Я был неделю назад, и сегодня даже с выгодным курсом евро не заметил, что сильно сэкономил. В том числе лекарства подорожали. Брал снотворное за 360 рублей, а сейчас нашел за 395, в другой аптеке — вообще 450 рублей оно стоит. Хотел за бензином поехать, но передумал. Вчера, кстати, никого почти не было. А сегодня так много машин. Не поехал. Но дизель почти в три раза дешевле там.
Очереди из машин в сторону России на ближайшей улице нет. Но в Нарву въезжают автомобили чаще, чем день назад.
Анатолий ходил в Кингисепп за телевизионной антенной, так как считает, что смотреть нечего после того, как перестали показывать российские каналы. Теперь, благодаря антенне, сможет вернуться к просмотру любимых программ.
В гости и обратно
Вячеслав из Нарвы. Первый раз в этом году съездил в Россию в гости. Теперь возвращается.
Кто-то приехал в Эстонию навестить родственников. Например, Татьяна — к маме, Егор — в гости к бабушке. У них российское гражданство. Егор посетовал, что теперь курс евро невыгодный, менял по 138,40. Заранее продать рубли не успел.
Александр с родителями приехал на дачу немного отдохнуть. Живут в России, а здесь — дача. На вопрос, как сказалось на них падение рубля, Александр пожимает плечами, отвечает, что, конечно, все дороже стало, но пока не ясно, насколько это плохо, через пару недель поймет.
Мария идет в сторону России с большими пакетами и коробками: приходила к мужу. У него нет прививочного сертификата, из-за этого не пускают в Россию. Мария несет от папы подарки детям.
...Насущные дела, поездки, семейные вопросы, обсуждение цен, солнце, которое с каждым днем все ярче, — здесь, у российско-эстонской границы, ощущение, что жизнь идет обычным чередом. Как будто и нет никакой войны.