ФОТО | Транзитом в Израиль, в Россию — за лекарствами, детским питанием и... антеннами. На границе в Нарве — заметное оживление

З марта на Петровской площади — а именно она рядом с границей — более оживленно, чем накануне. Не многолюдно, но активности больше: подъезжают, уезжают автомобили. В основном — такси. Оказалось, что прошел слух, будто после 15:00 будет много народу выходить с границы. Таксисты ждут тех, кто через Эстонию добирается к себе домой. Кого-то надо подвести до вокзала, некоторые готовы оплатить дорогу в Таллинский аэропорт.

Так что гости Эстонии с чемоданами или быстро юркают в машину, или начинают гуглить рядом с выходом, какое такси вызвать.

Станислав и Евгения из Израиля. Они транзитом здесь. Пока ждали такси, смогли ответить на вопрос о цели путешествия:

- Израиль не закрыл небо, но пересадки, если улетать из России, по 56 часов. Поэтому искали другие варианты. Через Таллинн удобнее. Тоже через Стамбул, но в плане пересадок покомфортнее перелет получится.

За ними вышел молодой человек, он также транзитом в Израиль. Пока билета у него нет. Купит по дороге в аэропорт. Рейсы предварительно смотрел, варианты есть. Минут через пять к нему присоединились еще двое, сели в такси.

У двух молодых людей небольшая суета. Они ждут девушку Марину. То сядут в BMW, то выйдут покурить.

- Нас попросили ее подвести до вокзала. Почти час ждем. Через 40 минут автобус, а она все не выходит.

Наконец-то Марина вышла. У нее украинское гражданство. Спрашиваю, почему так долго, Марина улыбается, говорит, что перепаниковала, на самом деле, все было бы просто, она не поняла, что нужно отвечать. А когда успокоилась и поняла, все рассказала: где остановится, у кого. И тогда ее быстренько пропустили.

С одним таксистом успели немного поговорить. Рассказал, что Bolt будет отправлять 5% от стоимости поездки в поддержку Украины. Он с этим не согласен. Но что делать, другой работы у него нет. Не согласен, потому что не знает, на что именно пойдут деньги. В помощь пострадавшим — да, это хорошее дело. Но он не хочет, чтобы деньги шли на оружие или на какие-то еще цели.

Антенны, детское питание и лекарства