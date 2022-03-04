Государство решило продлить срок компенсации роста цен на энергоносители

Если первоначально последним месяцем, подлежащим возмещению, был март, то теперь будет возможно ходатайствовать о компенсации и за апрель. Таким образом, компенсации подлежат расходы в общей сложности за восемь месяцев.

По состоянию на 1 марта в органы местных самоуправлений было подано почти 73 000 ходатайств о компенсации. Города и самоуправления произвели 52 000 платежей на общую сумму 7,6 млн евро, средняя сумма пособия составила 147 евро.

На данный момент 86% пособий пошло на компенсацию затрат на электроэнергию, 10% на газ и 5% на централизованное теплоснабжение.

Семьям при частичной оплате счетов за электроэнергию, газ и отопление повышение цен на конкретный источник энергии, то есть повышение цены за единицу электроэнергии, газа или отопления компенсируется в размере 80%.

Домохозяйство имеет право на получение пособия, если его чистый доход ниже уровня медианы. Он определяется из расчета 1126 евро на человека в семье в месяц, причем такая же сумма на каждого последующего члена семьи в возрасте 14 лет и старше берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет – с коэффициентом 0,3.

Более подробно о компенсации можно прочитать на сайте Министерства финансов.