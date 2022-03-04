Департамент здоровья: за сутки выявлено 3311 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек, в том числе 21-летний мужчина

По состоянию на утро 4 марта в больнице находятся 627 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 287 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 168, или 58,5%, не вакцинированы и 119, или 41,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,5 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 65 новых историй болезни, из которых в 26 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 34 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло восемь зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 21-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 93-летний мужчина, две 93-летние женщины и 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 426 результатов теста, из которых 3 311 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 253,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 321,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 003 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 97. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 432 760 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,1%.

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