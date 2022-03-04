В Украине погиб российский генерал. Это самый высокопоставленный военный, о гибели которого сейчас известно

”С огромной болью восприняли трагическую весть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича”, — написал он. Напомним, что в России войну в Украине власти требуют называть "спецоперацией".

Андрей Суховецкий окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1995 году. Как говорится на сайте Минобороны HA, он прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантного-штурмового соединения.

Минобороны России утверждает, что в ходе военных действий в Украине по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом украинская сторона сообщает о значительно больших потерях с российской стороны. К сожалению, в военных условиях проверить данные о потерях не представляется возможным.