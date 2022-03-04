Российские войска атакуют самую большую АЭС Европы. Чем это грозит всем нам?

Город Энергодар расположен на левом берегу реки Днепр, на побережье Каховского водохранилища. Население — около 50 тыс человек. Расположенные в городе электростанции вырабатывают почти четверть производимой в Украине энергии. Город был основан как рабочий поселок при строительстве Запорожской ГРЭС. Но потом энергетическую программу решили расширить и основали также Запорожскую АЭС — ее первый энергоблок запустили в 1984 году, за два года до Чернобыльской аварии.

АЭС, после запуска всех шести своих энергоблоков, стала крупнейшей в Европе. Ее электрическая мощность равна 6000 мегаватт. Она состоит из 6 реакторов ВВЭР-1000, каждый из которых вырабатывает по 1000 мегаватт энергии. Для сравнения, в Чернобыльской АЭС работали технологически другие реакторы — РБМК-1000. Взрыв одного из них в апреле 1986 года привел к самой большой техногенной катастрофе в истории человечества — сотни тысяч людей пострадали, радиационный след еще много лет будет оказывать влияние на Украину, Россию и Беларусь.

Бои в Энергодаре начались поздно вечером 3 марта. Российские войска прорвались на территорию АЭС довольно быстро, завязался бой. По одной из версий, осветительная ракета попала в первый энергоблок атомной электростанции, начался пожар. Блок находится на ремонте, но атомное топливо остается в нем.

Пока неизвестно, затушен блок или нет — это самое важное с точки зрения безопасности. Если рабочие стержни блока не вынуты, то любой пожар или взрыв может привести к неуправляемой цепной реакции и детонации ядерного топлива.

В случае взрыва последствия будут более страшными, чем в Чернобыле. Причем, эти последствия коснутся прежде всего восточной Украины и Ростовской области РФ. По состоянию в 3 утра 4 марта, ветер дул как раз в их сторону. Также сильно пострадает Краснодарский край.

В настоящий момент бой за Энергодар продолжается. Продолжаем следить за ситуацией.