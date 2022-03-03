За рубежом
03.03.2022, 22:55

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (8-й день) | Россия обстреливает города из "Градов", Путин говорит с Макроном и угрожает Швеции и Финляндии

 
Эрик Моора
Эрик Моора erik.moora@ekspress.ee
LÕPPU EI PAISTA: Pommitamisejärgne tulekahju Harkivis.
LÕPPU EI PAISTA: Pommitamisejärgne tulekahju Harkivis.
ФОТО: SERGEY BOBOK
Украина мужественно переносит тяготы войны. Но радоваться нечему.

Идет 8-й день войны. Украинские вооруженные силы и отряды теробороны мужественно выдерживают натиск российских войск, но кое-где россиянам удается добиваться локальных успехов.

По данным ООН, из Украины уехало более миллиона человек, более половины из них в Польшу. Другими странами, приютившими беженцев, стали Венгрия (120 тысяч), Молдова (80 тысяч) и Словакия (75 тысяч).

Положение на фронтах

В направлении Киева успеха российским силам добиться не удалось. Большая колонна на пути в Киев застопорилась. По данным украинской разведки, солдаты сами наносят повреждения машинам, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои в условиях города. Украина нанесла первые удары по колонне.

На других участках российская армия смогла продвинуться вперед, осаждая и беспощадно обстреливая города, разрушая жилые дома, социальные, медицинские и культурные объекты. Воздушное пространство все больше находится под контролем России. Можно прогнозировать, что это будет продолжаться и разрушения будут усиливаться.

Мариуполь — последний крупный узел на сухопутном сообщении Донбасс-Крым — несколько дней выдерживал штурм. Без еды, медикаментов и гуманитарного коридора, чтобы вывести оттуда людей.

Атака с моря и высадка в Одессе ожидаются в любое время.

Украинская армия приказала вести партизанскую войну в тылу врага. Это эффективный инструмент, чтобы сделать нынешние российские завоевания временными. В нескольких населенных пунктах украинцам удалось перейти в контратаку и дать отпор противнику.

Однако такие атаки означают и серьезные потери для украинских сил. Потери России по-прежнему огромны (на вчерашний день — 498 погибших) и занижаются Минобороны страны по меньшей мере в несколько раз.

Переговоры и дипломатия


В Беларуси состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Поскольку требования российской стороны изначально неприемлемы для Украины (демилитаризация, признание ДНР и ЛНР в границах областей, признание Крыма), а количественный состав делегаций невелик, надежды на успех нет.

Вслед за вчерашней резолюцией Генассамблеи ООН Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором призвала международное сообщество установить бесполетную зону над Украиной, создать гуманитарные коридоры для выезда людей из зоны боевых действий и ввести в Украину миротворцев ООН.

Проблема в том, что Россия с этим не согласна, вместо этого она утюжит города с помощью систем залпового огня.

”Диалог” Макрона с Путиным

По инициативе Владимира Путина сегодня состоялся полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном .

По мнению французского лидера, речь была спокойной и сдержанной по форме, но содержание мрачнее, чем во время предыдущих разговоров двух лидеров. Путин заявил, что готов пойти ”до конца” со своей военной кампанией, потребовал ”нейтрализации” и ”демилитаризации” всей Украины, пообещал ”бескомпромиссную борьбу с нацистами” и сказал, что война идет по плану. Среди прочего, Путин отрицал обстрелы Киева.

Один из соратников французского президента заявил прессе: ”Худшее еще впереди”.

Воздействие санкций растет

Рубль сегодня снова упал до рекордно низкого уровня, а основные рейтинговые агентства (Fitch, Moody's) классифицировали кредитный рейтинг России как "мусорный".

Хотя российский рынок ценных бумаг по-прежнему закрыт, акции крупнейших банков потеряли на западных биржах свою стоимость.

Сегодня французская таможня задержала суперяхту Игоря Сечина , руководителя ”Роснефти” и одного из ближайших соратников Путина. Похоже, впереди нас ждут распродажи роскошных яхт, футбольных клубов и личных самолетов, поскольку олигархи больше не смогут их содержать.

Сегодня Volkswagen и IKEA объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В последнем случае это означает увольнение 15 тысяч человек. Цены на импортные товары резко выросли.

Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию экономического кризиса, несколько агентств пишут о возможности того, что Путин намерен ввести военное положение в ближайшем будущем (вероятно, завтра, 4 марта).

Это позволит подавить общественное возмущение и конфисковать валютные вклады граждан, чтобы максимально сохранить рубль.

Зародившийся в России кризис заставляет мир работать

Президент Финляндии Саули Ниинистё вылетел в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом . Финское общественное мнение начало поддерживать вступление в НАТО. Однако Владимир Путин направил в Финляндию и Швецию письма с угрозами, обещая ”серьезные военно-политические последствия” в случае, если страны предпримут шаги по вступлению в НАТО.

Грузия в срочном порядке направила в Европейский Союз заявку на членство в этой организации. То же самое сегодня сделала и президент Молдовы Майя Санду .

Премьер-министр Японии Фумио Кисида резко осудил заявления Путина о ядерном оружии, назвав такую угрозу непростительной. Япония также ввела санкции в отношении российских олигархов и государственных активов.

В России пали едва ли не последние свободные медиа - закрылась радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь".

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии