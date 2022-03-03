ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (8-й день) | Россия обстреливает города из "Градов", Путин говорит с Макроном и угрожает Швеции и Финляндии
Идет 8-й день войны. Украинские вооруженные силы и отряды теробороны мужественно выдерживают натиск российских войск, но кое-где россиянам удается добиваться локальных успехов.
По данным ООН, из Украины уехало более миллиона человек, более половины из них в Польшу. Другими странами, приютившими беженцев, стали Венгрия (120 тысяч), Молдова (80 тысяч) и Словакия (75 тысяч).
Положение на фронтах
В направлении Киева успеха российским силам добиться не удалось. Большая колонна на пути в Киев застопорилась. По данным украинской разведки, солдаты сами наносят повреждения машинам, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои в условиях города. Украина нанесла первые удары по колонне.
На других участках российская армия смогла продвинуться вперед, осаждая и беспощадно обстреливая города, разрушая жилые дома, социальные, медицинские и культурные объекты. Воздушное пространство все больше находится под контролем России. Можно прогнозировать, что это будет продолжаться и разрушения будут усиливаться.
Мариуполь — последний крупный узел на сухопутном сообщении Донбасс-Крым — несколько дней выдерживал штурм. Без еды, медикаментов и гуманитарного коридора, чтобы вывести оттуда людей.
Атака с моря и высадка в Одессе ожидаются в любое время.
Украинская армия приказала вести партизанскую войну в тылу врага. Это эффективный инструмент, чтобы сделать нынешние российские завоевания временными. В нескольких населенных пунктах украинцам удалось перейти в контратаку и дать отпор противнику.
Однако такие атаки означают и серьезные потери для украинских сил. Потери России по-прежнему огромны (на вчерашний день — 498 погибших) и занижаются Минобороны страны по меньшей мере в несколько раз.
Переговоры и дипломатия
В Беларуси состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Поскольку требования российской стороны изначально неприемлемы для Украины (демилитаризация, признание ДНР и ЛНР в границах областей, признание Крыма), а количественный состав делегаций невелик, надежды на успех нет.
Вслед за вчерашней резолюцией Генассамблеи ООН Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором призвала международное сообщество установить бесполетную зону над Украиной, создать гуманитарные коридоры для выезда людей из зоны боевых действий и ввести в Украину миротворцев ООН.
Проблема в том, что Россия с этим не согласна, вместо этого она утюжит города с помощью систем залпового огня.
”Диалог” Макрона с Путиным
По инициативе Владимира Путина сегодня состоялся полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном .
По мнению французского лидера, речь была спокойной и сдержанной по форме, но содержание мрачнее, чем во время предыдущих разговоров двух лидеров. Путин заявил, что готов пойти ”до конца” со своей военной кампанией, потребовал ”нейтрализации” и ”демилитаризации” всей Украины, пообещал ”бескомпромиссную борьбу с нацистами” и сказал, что война идет по плану. Среди прочего, Путин отрицал обстрелы Киева.
Один из соратников французского президента заявил прессе: ”Худшее еще впереди”.
Воздействие санкций растет
Рубль сегодня снова упал до рекордно низкого уровня, а основные рейтинговые агентства (Fitch, Moody's) классифицировали кредитный рейтинг России как "мусорный".
Хотя российский рынок ценных бумаг по-прежнему закрыт, акции крупнейших банков потеряли на западных биржах свою стоимость.
Сегодня французская таможня задержала суперяхту Игоря Сечина , руководителя ”Роснефти” и одного из ближайших соратников Путина. Похоже, впереди нас ждут распродажи роскошных яхт, футбольных клубов и личных самолетов, поскольку олигархи больше не смогут их содержать.
Сегодня Volkswagen и IKEA объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В последнем случае это означает увольнение 15 тысяч человек. Цены на импортные товары резко выросли.
Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию экономического кризиса, несколько агентств пишут о возможности того, что Путин намерен ввести военное положение в ближайшем будущем (вероятно, завтра, 4 марта).
Это позволит подавить общественное возмущение и конфисковать валютные вклады граждан, чтобы максимально сохранить рубль.
Зародившийся в России кризис заставляет мир работать
Президент Финляндии Саули Ниинистё вылетел в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом . Финское общественное мнение начало поддерживать вступление в НАТО. Однако Владимир Путин направил в Финляндию и Швецию письма с угрозами, обещая ”серьезные военно-политические последствия” в случае, если страны предпримут шаги по вступлению в НАТО.
Грузия в срочном порядке направила в Европейский Союз заявку на членство в этой организации. То же самое сегодня сделала и президент Молдовы Майя Санду .
Премьер-министр Японии Фумио Кисида резко осудил заявления Путина о ядерном оружии, назвав такую угрозу непростительной. Япония также ввела санкции в отношении российских олигархов и государственных активов.
В России пали едва ли не последние свободные медиа - закрылась радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь".
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