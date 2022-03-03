ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (8-й день) | Россия обстреливает города из "Градов", Путин говорит с Макроном и угрожает Швеции и Финляндии

Идет 8-й день войны. Украинские вооруженные силы и отряды теробороны мужественно выдерживают натиск российских войск, но кое-где россиянам удается добиваться локальных успехов.

По данным ООН, из Украины уехало более миллиона человек, более половины из них в Польшу. Другими странами, приютившими беженцев, стали Венгрия (120 тысяч), Молдова (80 тысяч) и Словакия (75 тысяч).

Положение на фронтах

В направлении Киева успеха российским силам добиться не удалось. Большая колонна на пути в Киев застопорилась. По данным украинской разведки, солдаты сами наносят повреждения машинам, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои в условиях города. Украина нанесла первые удары по колонне.

На других участках российская армия смогла продвинуться вперед, осаждая и беспощадно обстреливая города, разрушая жилые дома, социальные, медицинские и культурные объекты. Воздушное пространство все больше находится под контролем России. Можно прогнозировать, что это будет продолжаться и разрушения будут усиливаться.

Мариуполь — последний крупный узел на сухопутном сообщении Донбасс-Крым — несколько дней выдерживал штурм. Без еды, медикаментов и гуманитарного коридора, чтобы вывести оттуда людей.

Атака с моря и высадка в Одессе ожидаются в любое время.

Украинская армия приказала вести партизанскую войну в тылу врага. Это эффективный инструмент, чтобы сделать нынешние российские завоевания временными. В нескольких населенных пунктах украинцам удалось перейти в контратаку и дать отпор противнику.

Однако такие атаки означают и серьезные потери для украинских сил. Потери России по-прежнему огромны (на вчерашний день — 498 погибших) и занижаются Минобороны страны по меньшей мере в несколько раз.

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