ВИДЕО | В Ида-Вирумаа прибыли первые украинские беженцы

"К нам обратились социальные службы Эстонии, мы заполнили определенные документы. Для нас важно, чтобы дети начались учиться в школе, тренироваться, жить той же жизнью, как и была. Это важно. Спасибо, что предложили медицинскую помощь для родителей, так как им нужны определенные медицинские консультации", — сказал беженец Сергей.

В Нарва-Йыэсуу они ехали целенаправленно, поскольку там у семьи есть друзья. Город, в общей сложности, готов принять не менее 120 беженцев. Размещать людей планируется не только в муниципальных квартирах.

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, руку помощи протянули и местные предприниматели, которые владеют гостиницами либо центрами отдыха.



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