"Написал, что поедет на защиту беззащитных": как в России семьи пропавших военных пытаются узнать их судьбу

Он демонстрировал на экране сообщения, приходящие от родных и близких российских военных с просьбой уточнить судьбу россиян. В прямом эфире ведущий пытался созвониться с родными предположительно пленных и погибших солдат, показывал им видео пленных, шевроны и документы погибших. Он спрашивал российских собеседников о реакции на вторжение России в Украину и о том, намереваются ли родные солдат как-то выразить свое отношение к этому публично.

Во вторник 1 марта украинская инициатива "Ищи своих" провела стрим в YouTube. Его разместил в своем канале некий Володимир Золкин, называющий себя добровольцем и одним из организаторов этой акции.

На момент написания статьи у канала было больше 61 тысячи подписчиков. Впрочем, как сообщили администраторы паблика 1 марта, точно выяснить ситуацию со своими родными и близкими смогли только 19 обратившихся.

27 февраля Украина объявила о создании ресурса "Ищи своих". На сайте родственников российских солдат призывали оставлять данные, чтобы их можно было сопоставить со списками пленных и погибших. Через день российские власти блокировали сайт, и сбор заявок с именами и датами рождения солдат переместился в Telegram.

Первые видео о пленных стали поступать в конце прошлой недели. На них — военнослужащие из разных частей и соединений российской армии. От них требовали назвать свое имя и дату рождения, номер части и цель, с которой они находятся в Украине. Би-би-си и несколько других СМИ верифицировали отдельных военнослужащих и могут подтвердить, что сказанные ими на камеру слова о себе — правда.

Данные украинского Генштаба отличаются: на утро 3 марта за все время боевых действий в Украине потери российских войск там оценили в 9 тысяч человек. В эти цифры украинские военные включают и пленных, и погибших, и раненых. В сводках предыдущего дня говорилось, что 200 российских солдат взяты в плен. Верифицировать эти цифры невозможно.

Официальные данные о погибших, раненых и пленных с российской и украинской стороны разительно отличаются. Министерство обороны России только на седьмой день военной операции объявило о потерях российской армии: 498 человек. В министерстве подчеркнули, что украинские потери больше: "Более 2870 человек погибли, около 3700 ранены. В плен взяты 572 военных армии Украины".

Желающих выйти с протестом не нашлось, его собеседники были шокированы и на предложение передать что-то пленным отвечали односложно.

В это время Евгения Завидия из Челябинской области уже неделю искала мужа — 20-летнего рядового Дмитрия Завидия. Он ушел в армию в ноябре 2021 года, когда у них родился ребенок. В 20-х числах февраля Дмитрий звонил жене сказать, что уходит на учения, а потом пропал. Связи не было. Евгения написала комментарий в одном из телеграм-каналов о российских военных в Украине.



1 марта Завидия позвонили после стрима "Ищи своих" и сказали, что нашли ее мужа. "Я не могу быть убеждена, что это именно он, но мне сказали, что он. Как мне сказали, он ранен, тяжело обгорел, они пытаются спасти ему жизнь", — рассказала Би-би-си жена рядового.

"Я не знаю, срочник он или контрактник. В какой он части, я тоже не знаю, я не придавала этому значения, он рассказывал, а я не запоминала. Я не могу связаться с частью, потому что не знаю, в какой он был. У нас ребенок пятимесячный. Как вы думаете, в каком я состоянии? Не очень хорошем, скажем так. Я ничему не верю. Давно уже".

Завидия работает администратором в магазине, смены идут допоздна, времени на выяснение, в какой военной части служил муж, пока нет. Звонивший из Украины мужчина сказал Завидия собирать других жен и матерей солдатов и устраивать митинг, чтобы остановить военную операцию.

- Вы собираетесь последовать этому совету?

- Нет. Для чего? На человека ничего не повлияет, пока он сам не захочет изменить… На любого. На меня сейчас ничего не повлияет, пока лично не убежусь. Пока мне командир части не позвонит и не скажет. Осталась одна, получается. Что я могу сделать?

Через 15 часов после первого разговора с Би-би-си Завидия, на руках у которой кричал пятимесячный ребенок, уже отказалась отвечать на уточняющие вопросы. "Все у нас хорошо, — сказал она. — Муж вышел со мной на связь. Все у него хорошо. Я вам не скажу, где он. До свидания".

"Он сказал — ну, значит, война"