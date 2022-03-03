Что не так с тезисом "у власти в Украине фашисты"?

Более 150 ученых из различных институтов, изучающих геноцид и нацизм, заявили, что риторика российских властей не подтверждается фактами.

Есть ли фашисты во власти в Украине?



Если коротко, нет. Фашистская идеология в Украине напрямую запрещена законом, но даже правые и крайне правые партии, которые часто называются фашистскими российской пропагандой, не имеют сколь угодно значимой популярности.

В 2019 году украинские националистические партии и радикальные организации выдвинули единого кандидата на пост президента Украины. В итоге он набрал 1,6% голосов.

Победивший выборах с 74% голосов Владимир Зеленский имеет еврейские корни. Во время Второй мировой войны три родственника Зеленского стали жертвами Холокоста, а его родной дед прошел войну в составе Красной армии и был награжден боевыми орденами.

Во время президентства предшественника Зеленского Петра Порошенко (которого некоторые комментаторы в России обвиняли в симпатиях к нацистам) должность премьер-министра три года занимал Владимир Гройсман, также являющийся выходцем из еврейской семьи.

На последних парламентских выборах в Украине (в 2019 году) коалиция националистических и правых партий (в том числе признанная экстремистской и запрещенная в России организация 'Правый сектор') смогла набрать только 2,15% голосов, вообще не пройдя в Раду. Праворадикальная партия "Свобода"получила в парламенте лишь одно место по мажоритарному округу.

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош лишился своего депутатского мандата.

Более того, поддержка населением радикальных партий Украины стабильно снижается, начиная с 2012 года. Тогда на выборах в Верховную раду партия "Свобода" набрала 10,44%. На выборах 2014 года радикальные партии в сумме получили 6,4%. В 2019 году — только 2,15%.



В разных регионах Украины существует несколько десятков организаций, придерживающихся радикальных взглядов. Однако их численность и популярность невелики, подчеркивают эксперты.