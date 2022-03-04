Вице-канцлер МИД встретился с послом Китая: хватит оправдывать преступления России

Вице-канцлер министра иностранных дел по политическим вопросам Рейн Таммсаар встретился сегодня с послом Китая Ли Чао, чтобы обсудить агрессию России в отношении Украины.

Во время встречи вице-канцлер Рейн Таммсаар решительно осудил широкомасштабное военное наступление России на Украину. Ссылаясь на китайско-российское двустороннее совместное заявление и недавнее голосование Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому вопросу, вице-канцлер Таммсаар призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, отказаться от своей позиции, оправдывающей преступные действия России, и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины как на двусторонней основе, так и в Совете Безопасности ООН.

"Военные действия России, включая обстрелы городов и сел, являются военным преступлением против украинского государства и народа Украины. Такие действия России абсолютно неприемлемы, они нарушают все взятые Россией международные обязательства и Устав ООН, а совершенные преступления должны быть рассмотрены в Международном уголовном суде", — подчеркнул Таммсаар.

Таммсаар добавил, что международное сообщество явно показало свою позицию, когда 141 член Генеральной Ассамблеи ООН безоговорочно осудил агрессию России против Украины. Вице-канцлер призвал Китай присоединиться к международному порицанию и оказать давление на Россию, чтобы остановить войну и уничтожение украинского народа. Становится все более явным, что использовавшая геноцид как предлог для начала войны в Украине Россия уже осуществляет его в самой Украине.

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