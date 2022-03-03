В Ласнамяэ продолжается бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

”Мы продолжаем проведение экспресс-тестирования в Ласнамяэ, поскольку это эффективный способ предотвращения распространения COVID-19. Все же подчеркну, что мы ждем на тестирование людей без симптомов болезни. Те, у кого уже проявились признаки COVID-19, должны сделать PCR-тест по направлению семейного врача. Также в центре культуры ”Линдакиви” по-прежнему можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по вопросу вакцин”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Бесплатное экспресс-тестирование также проводится в центре культуры ”Линдакиви”, но в соответствующее помещение можно попасть с задней стороны здания, со стороны моста Линдакиви. Протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ. На тестирование приглашаются люди без симптомов болезни. Те, у кого уже проявились симптомы COVID-19, могут сдать PCR-тест по направлению от семейного врача.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).

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