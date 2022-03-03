Частная нефтекомпания "Лукойл" выступает против войны

В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись ”продолжающиеся трагические события”.

Совет директоров ПАО ”Лукойл” выступил за прекращение вооружённого конфликта на Украине, следует из обращения российской нефтекомпании к акционерам, сотрудникам и клиентам.

"Совет Директоров ПАО ”Лукойл” выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами".

В компании отметили, что прилагают все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия. ”"Лукойл" в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей”, — добавил Совет директоров.