Пытавшийся скрыться от полиции водитель получил 20 дней ареста

1 марта примерно в час ночи патруль полиции заметил в Синди ехавший в сторону Тори автомобиль Lexus с вызывающим подозрение стилем езды и решил проверить водителя. Полицейские дали водитель сигнал к остановке, но водитель проигнорировал указание и попытался скрыться на большой скорости. Примерно через четыре минуты водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в автобусную остановку в Синди. В ДТП никто не пострадал, водитель был в машине один. Он был трезв, но у него не было права на управление транспортным средством. Его задержали в качестве подозреваемого и начали делопроизводство о проступке.

Следователь Пярнуского отделения полиции Хелена Ээритс сказала, что игнорирование указаний полиции и попытка скрыться – серьезные нарушения. „В данном случае нарушитель подверг опасности и себя, и других людей, также спровоцировал ДТП в материальным ущербом. В ходе попытки скрыться Lexus неоднократно выезжал на встречную полосу, покрышки автомобиля было довольно изношены, а дорожные условия были зимние. Если в это время на встречной полосе были другие автомобили или были бы люди на остановке, но последствия могли быть крайне тяжелыми“, – сказала Ээритс.

2 марта Пярнуский уездный суд принял решение наказать водителя 20 днями ареста. Он и раньше задерживался за вождение без прав. „Надеемся, что арест даст молодому человеку возможность спокойно подумать над своим поступком и поведением в будущем“, – сказала Ээритс.