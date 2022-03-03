BBC News
03.03.2022, 15:37

СМИ: Эстонское грузовое судно затонуло около Одессы после взрыва

 
ФОТО: vista.ee

Эстонское грузовое судно Helt затонуло около порта Одессы после взрыва, сообщили в таллиннском судоходном агентстве Manager Vista агенству Рейтер, передает Русская служба Би-би-си.

Эстонское грузовое судно Helt затонуло около порта Одессы после взрыва, сообщили в таллиннском судоходном агентстве Manager Vista агенству Рейтер.

Два члена экипажа выжили, так как находились на спасательном плоту в море, еще четыре человека — пропали без вести.

По данным агенства, судно могло попасть на мину.

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