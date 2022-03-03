КАРТА | Теплоход эстонской фирмы затонул у берегов Украины. Экипаж спасен

"Несчастье вблизи Одессы произошло с торговым судном, принадлежащем эстонской фирме и работающим под панамским флагом. Обстоятельства случившегося по-прежнему неясны, точно неизвестно, что привело к гибели судна", — сказали Delfi в МИД ЭР.

На борту судна находились шесть членов экипажа, которые, насколько известно эстонскому МИДу, спасены. Граждан Эстонии среди членов экипажа не было.

О том, что судно затонуло, агентству Reuters сообщил директор судовладельческой компании Игорь Ильвес. Он предположил, что теплоход мог наскочить на морскую мину. Delfi не удалось получить у компании подробного комментария.

В социальных сетях появился звуковой файл, где якобы один из членов экипажа описывает ситуацию на судне.

"Все, Хельт ушел полностью на дно. Спасатели выйти не могут, потому что Россия блокирует порт. Не знаю, чем это всё закончится, но знайте, что во всём виновата Россия. Они войну затеяли и подбомбили Хельт тоже они".

Упомянутый теплоход — постройки 1985 года. Его название попало на страницы газет в марте 2017 года, когда нетрезвый капитан чуть не вывел судно прямо на шведский берег.

Вчера украинские ВМС сообщили, что Россия применяет на Черном море тактику, когда использует гражданские суда в качестве живого щита. Утверждается, что теплоходы вынуждают под угрозой оружие идти в опасную зону. Сами российские корабли идут следом.